Son Dakika Haberleri: Kulu'da Kur'an kursu öğrencilerine trafik eğitimi verildi
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Kulu'da Kur'an kursu öğrencilerine trafik eğitimi verildi

1 saat önce

Kulu'da ilçe merkezinde bulunan camilerde yaz Kur'an kurslarına devam eden öğrencilere trafik eğitimi verildi.

Kulu'da Kur'an kursu öğrencilerine trafik eğitimi verildi, System.String[]
Kulu'da ilçe merkezinde bulunan camilerde yaz Kur'an kurslarına devam eden öğrencilere trafik eğitimi verildi.
İlçedeki 8 camide Kur'an eğitimi alan 200 öğrenciye İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görev yapan Trafik Polisi Esra Duman tarafından sinevizyon gösterimi eşliğinde eğitim verildi.
Eğitimde öğrencilere trafik işaret ve levhaları, emniyet kemerleri ve çocuk koruma sistemleri, yaya geçidi, üst ve alt geçit kullanımı, güvenli bisiklet kullanımı, yaya güvenliği, görünürlük, araçta güvenli yolculuk, karşıdan karşıya geçme ve güvenli oyun alanları anlatıldı.
Verilen eğitimin sonunda çocuklara trafik işaretlerinin bulunduğu çıkartmalar dağıtıldı.
Emniyet Müdürlüğü, Kulu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 12:56 Kaynak: AA
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