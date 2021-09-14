Kulu'da kuraklık hasar tespit ortalaması yüzde 80 olarak belirlendi

Konya'nın Kulu ilçesinde tarımsal alanlarda kuraklık hasar tespit ortalaması dekar başına yüzde 80 olarak belirlendi.

Kulu'da bu yılın kurak geçmesi ile birlikte verim alınamaması sonucu ekimi yapılan çeşitli mahsullerde Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan kuraklık hasar tespit çalışmaları yüzde 80 olarak açıklandı.

Kulu Ziraat Odası Başkanı Cengiz Öztürk, ilçe genelinde bulunan 1 milyon 200 bin tarımsal alanda çeşitli mahsullerin ekili olduğu 950 bin dekarlık ekili alanda kuraklık hasarının yapılan incelemeler sonrasında dekar başına yüzde 80 oranında kuraklıktan etkilendiğini belirtti. Öztürk, "Bu nedenden dolayı 2021 yılı prim ödemelerinde arpa, buğday için dekar başına 50 ile 80 kilogram arası, mercimek ve nohut için ise dekar başına 20 ile 50 kilogram arası prim ödemesi yapılacak. Bu durumda Kulu genelindeki çiftçilerimizin satmış oldukları tarımsal ürünlere ait faturaları buna göre kestirmeleri gerekiyor" dedi. - KONYA