Kulu'da kurallara uyulmayan düğün için ceza kesildi - Son Dakika

Konya'nın Kulu ilçesinde, bir düğünde kurallara uyulmadığının tespit edilmesi üzerine polis ekiplerince cezai işlem uygulandı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir süredir yapılamayan düğünler 1 Temmuz itibarıyla belirlenen kurallar çerçevesinde yapılmaya başlandı.

Kulu ilçesinde ise normalleşmenin ilk gününde bir çiftin düğününde gerekli kurallara uyulmadığını tespit eden İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Ekipler, Yeni Mahalle'de, Kıbrıs Caddesi üzerindeki düğün nedeniyle ilgililer hakkında Umumi Hıfzıssıhha Kanunu gereğince adli ve idari cezai işlem uyguladı.