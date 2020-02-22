Kulu'da lise öğrencilerine yönelik seminer düzenlendi - Son Dakika

Konya'nın Kulu ilçesinde, lise öğrencilerine yönelik seminer gerçekleştirildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce lise öğrencilerine yönelik düzenlenen seminere Kulu Cumhuriyet Savcısı Ahmet Kemal Kale, İlçe Jandarma Karakol Komutanı Ali Erzurum ve İlçe Emniyet Müdür Vekili Emre Yıldırım ile veliler de katıldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çağlayan, burada yaptığı konuşmada, öğrencilerin derslerde öğrendikleri bilgilerin yanında, seçkin konukların söyleyeceklerinin de son derece önemli ve yol gösterici olacağını belirtti.

Düzenlenen seminerin, öğrencilerin kariyer planlamalarında bir basamak olacağına inandığını dile getiren Çağlayan, katılımcılara teşekkür etti.

Eğitim hayatından ve mesleki yaşantısı hakkında bilgi veren Cumhuriyet Savcısı Ahmet Kemal Kale ise zararlı alışkanlıklardan korunma, okul ortamında arkadaş seçimi ve yaşantıda nelere dikkat edileceği hususlarında konuştu.

İlçe Jandarma Komutan Vekili Ali Erzurum ve İlçe Emniyet Müdür Vekili Emre Yıldırım da öğrencileri olumsuz ortamlardan uzak durmaları konusunda uyararak, polis ve jandarmanın görevleri hakkında bilgi verdi.

Seminere gruplar halinde 800 lise öğrencisinin ve velilerinin katıldığı, bunun, ortaokul öğrencilerine yönelik de düzenlenmesinin planlandığı öğrenildi.