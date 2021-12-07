Kulu'da liseli öğrencilere trafik güvenliği eğitimi verildi - Son Dakika

Konya'nın Kulu ilçesinde lise öğrencilerine yönelik trafik güvenliği eğitimi veriliyor.
İçişleri Bakanlığının 2021-2023 "Karayolu Trafik Güvenliği Eylem Planı" kapsamında İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri ilçede lise öğrenimi gören öğrencilere trafik kuralları hakkında eğitim veriyor.
Eğitimde aşırı hızla mücadele, trafik güvenliği, kaza sonrası ilk yardım müdahalesi gibi çeşitli konularda öğrencilere bilgi verildi.
Kaynak: AA
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