Son Dakika Haberleri: Kulu'da Mevlid Kandili idrak edildi
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Kulu'da Mevlid Kandili idrak edildi

7 saat önce

Konya'nın Kulu ilçesinde Mevlid Kandili camileri dolduran vatandaşlar tarafından coşkuyla idrak edildi.

Kulu'da Mevlid Kandili idrak edildi, System.String[]

Konya'nın Kulu ilçesinde Mevlid Kandili camileri dolduran vatandaşlar tarafından coşkuyla idrak edildi.


Kulu'da vatandaşlar akşam namazını müteakip başta Merkez Camisi olmak üzere her mahallede bulunan camileri Mevlid Kandili münasebetiyle doldurdu. Merkez Camisinde Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından ilahiler okundu ve salavatlar getirilerek, Mevlid-i Şerif okundu, vaaz verildi. Kulu Müftüsü İbrahim Kacaroğlu, kandil akşamının iyi değerlendirilmesi gerektiği konusunda da tavsiyelerde bulundu. - KONYA

Mevlid Kandili, Konya, Kulu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 01:30 Kaynak: İHA
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Mevlid Kandili'nde camiler doldu taştı
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