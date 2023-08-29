Kulu'da meydana gelen deprem anı güvenlik kamerasında - Son Dakika

Kulu'da meydana gelen deprem anı güvenlik kamerasında

Kulu\'da meydana gelen deprem anı güvenlik kamerasında
Son Güncelleme: 29.08.2023 13:26

Konya'nın Kulu ilçesinde meydana gelen 4.8 büyüklüğündeki deprem anı güvenlik kameralarına yansıdı. Deprem sırasında ilçe merkezindeki bir süs havuzunda suda hareketlilik oluştuğu görüldü. Vatandaşların sarsıntı ile birlikte binalardan dışarıya çıkmaları da kameraya yansıdı.

DEPREM ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Konya'nın Kulu ilçesinde bu sabah meydana gelen 4.8 büyüklüğündeki deprem anı, güvenlik kameralarına yansıdı. Deprem sırasında ilçe merkezindeki bir süs havuzunda suda hareketlilik oluştuğu görüldü. Bazı vatandaşların sarsıntı ile birlikte bulundukları binalardan dışarıya çıkmaları da kameraya yansıdı.

Depremde Alparslan İlkokulu, Kulu Mesleki Eğitim Merkezi ve Karacadağ İlkokul ve Ortaokulu'nda çatlaklar oluştuğu öğrenildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Yaşam Kulu'da meydana gelen deprem anı güvenlik kamerasında - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kulu'da meydana gelen deprem anı güvenlik kamerasında - Son Dakika
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