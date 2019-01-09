Son Dakika Haberleri: Kulu'da Minik Öğrencilere Trafik Eğitimi

Kulu'da Minik Öğrencilere Trafik Eğitimi

41 dakika önce

Kulu İlçe Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri tarafından "Trafik Dedektifleri Projesi Uygulaması" kapsamında ilçede bulunan ilk ve ortaokullardaki öğrencilere trafik kuralları hakkında eğitim verildi.

Kulu'da Minik Öğrencilere Trafik Eğitimi, System.String[]
Kulu İlçe Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri tarafından "Trafik Dedektifleri Projesi Uygulaması" kapsamında ilçede bulunan ilk ve ortaokullardaki öğrencilere trafik kuralları hakkında eğitim verildi.

Görsel anlatımlı eğitimde, miniklere trafik kuralları tek tek anlatıldı.

Trafik polisi Şahin Alp tarafından verilmeye devam edilecek eğitimlerde, trafik işaret ve levhaları, yaya güvenliği, araçta güvenli yolculuk, ışıklı işaretler, güvenli oyun alanları, güvenli bisiklet kullanımı, emniyet kemeri ve çocuk koruma sistemleri, yaya geçidi üst ve alt geçit kullanımı konularında toplam bin 750 ile 2 bin öğrenci bilgilendirilecek.

Eğitim öğretim yılı içerisinde projenin doğrudan hedef kitlesi olan 3-17 yaş grubunda yer alan çocuklara yönelik bilgilendirme seminerleri devam edecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 01:59 Kaynak: AA

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