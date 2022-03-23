Kulu'da motosiklet çaldığı ileri sürülen şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Konya'nın Kulu ilçesinde gurbetçi ailenin evinden motosiklet çaldığı ileri sürülen zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi Barbaros Caddesinde, gurbetçi İsa Pektaş'a ait müstakil evin garajındaki 42 M 3266 plakalı motosikleti çalan hırsızlar kayıplara karıştı.

Garaj kapısının kırık olduğunu fark eden komşuları, durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, yaptıkları incelemenin ardından hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.

Çevredeki kameraları inceleyen ekipler şüphelilerin C.K. ve İ.A. olduğunu tespit etti.

Şüpheliler, çaldıkları motosikletle birlikte yakalandı.

Emniyetteki yapılan işlemlerin ardından C.K. serbest bırakıldı, "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan 5 yıl 18 ay 58 gün hapis cezası bulunan zanlılardan İ.A. cezaevine gönderildi.