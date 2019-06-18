Son Dakika Haberleri: Kulu'da Mursi için gıyabi cenaze namazı kılındı
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Kulu'da Mursi için gıyabi cenaze namazı kılındı

1 saat önce

Dün mahkeme salonunda vefat eden Mısır'ın seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı olan Muhammed Mursi için Konya'nın Kulu ilçesinde gıyabi cenaze namazı kılındı.

Kulu'da Mursi için gıyabi cenaze namazı kılındı, System.String[]
Dün mahkeme salonunda vefat eden Mısır'ın seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı olan Muhammed Mursi için Konya'nın Kulu ilçesinde gıyabi cenaze namazı kılındı.

Mısır'ın eski Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için Kulu Merkez Camisinde öğle namazının ardından cemaat ve vatandaşlar gıyabi cenaze namazı kıldı. Kulu Müftüsü İbrahim Kaçaroğlu'nun kıldırdığı namaza, Kaymakam Ali Edip Budan ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Mahkeme salonunda 68 yaşında hayatını kaybeden Mursi, 2013 yılından bu yana tutuklu bulunuyordu. - KONYA
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 02:55 Kaynak: İHA
Mısır, Kulu, Muhammed Mursi, Güncel
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