Kulu'da Mursi için gıyabi cenaze namazı kılındı
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Dün mahkeme salonunda vefat eden Mısır'ın seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı olan Muhammed Mursi için Konya'nın Kulu ilçesinde gıyabi cenaze namazı kılındı.
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 02:55 Kaynak: İHA
Dün mahkeme salonunda vefat eden Mısır
'ın seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı
olan Muhammed Mursi
için Konya
'nın Kulu
ilçesinde gıyabi cenaze namazı kılındı.
Mısır'ın eski Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için Kulu Merkez
Camisinde öğle namazının ardından cemaat ve vatandaşlar gıyabi cenaze namazı kıldı. Kulu Müftüsü İbrahim Kaçaroğlu'nun kıldırdığı namaza, Kaymakam Ali Edip Budan
ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Mahkeme salonunda 68 yaşında hayatını kaybeden Mursi, 2013 yılından bu yana tutuklu bulunuyordu. - KONYA
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