Kulu'da öğrenci servis araçları denetlendi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kulu'da öğrenci servis araçları denetlendi - Son Dakika

Kulu'da öğrenci servis araçları denetlendi

6 saat önce

Konya'nın Kulu ilçesinde öğrenci taşımacılığı yapan servis araçları ve sürücüler denetlendi.

Kulu'da öğrenci servis araçları denetlendi, System.String[]

Konya'nın Kulu ilçesinde öğrenci taşımacılığı yapan servis araçları ve sürücüler denetlendi.


Kulu'da, trafik polisleri ve jandarma trafik timleri tarafından ilçenin merkezinde ve çevre mahallelerinde öğrenci taşımacılığı yapan servis araçları denetlendi. Araç plakaları, sürücülerin kimlik ve sürücü belgeleri incelendi. İncelemelerde evrak ve belgelerin tam olup olmadığının ve araçlarda hostes bulundurulup bulundurulmadı kontrol edildi. Trafik ekiplerinin incelemelerinde esas alınan plakalı servis araçlarının ve sürücülerinin tespitinin yapıldığı belirtildi. - KONYA

Jandarma, Konya, Kulu, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 12:08 Kaynak: İHA
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