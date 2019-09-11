Kulu'da öğretmenlere darbe konulu seminer verildi

Konya'nın Kulu ilçesinde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğretmenlere "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" konulu seminer verildi.

Gençlik Merkezi Salonunda saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan seminer, Kulu İlçe Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu Müdürü Hacı Bakırtaş'ın "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" temasıyla ülkede ve tarihte yaşanan darbe süreçleri yanı sıra 15 Temmuz gecesi yaşananlar sinevizyon eşliğinde anlatıldı.

Alınan bilgiye göre öğretmenlere yönelik seminerin üç gün boyunca devam edecek ve 600 öğretmen bilgilendirilecek.