Son Dakika Haberleri: Kulu'da öğretmenlere trafik eğitimi verildi
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Kulu'da öğretmenlere trafik eğitimi verildi

1 saat önce

Konya'nın Kulu ilçesinde Öğretmenlere yönelik "Trafik Kazalarını Önlenme ve Farkındalık Oluşturma" eğitimi verildi.

Kulu'da öğretmenlere trafik eğitimi verildi, System.String[]

Konya'nın Kulu ilçesinde Öğretmenlere yönelik "Trafik Kazalarını Önlenme ve Farkındalık Oluşturma" eğitimi verildi.

2019-2020 Eğitim ve Öğretim yılı öncesi Milli Eğitim Bakanlığınca hazırlanan çalışmalarda "Trafik Kazalarını Önleme" planı çerçevesinde verilen eğitimde, İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği memurlarınca sinevizyon aracılığıyla öğretmenlere, güvenli sürüş, takip mesafesi, kavşaklarda geçiş üstünlüğü, yaya geçişleri, trafikte saygı gibi konularda bilgilendirme yapıldı.

Yaklaşık 2 saat süren eğitime 300 öğretmen katıldı.

Konya, Kulu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 09:34 Kaynak: AA
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