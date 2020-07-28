Kulu'da okul servisleri denetlendi - Son Dakika

Bazı araçlar eksiklikleri gidermeleri yönünde uyarılırken, belirtilen şartları taşıyan araçlara ise "Okul Servis Aracı Uygunluk Formu" verildi.

Konya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı ekipleri, denetimde servislerin genel kurallara uygun olup olmadığına dair denetimini gerçekleştirdi. Kontrollerde okul paketli olmayan araçların, dur levhası, okul taşıtı yazısı, emniyet kemeri, ilk yardım çantası, lastikleri Okul Servis Araçları Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşıyıp taşımadığına bakıldı.

Haber Yayın Tarihi: 28.07.2020 03:53

Kaynak: AA

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