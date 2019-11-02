Son Dakika Haberleri: Kulu'da okullarda trafik kuralları anlatıldı
Son Dakika 3. Sayfa Kulu'da okullarda trafik kuralları anlatıldı

Kulu'da okullarda trafik kuralları anlatıldı

6 saat önce

Kulu İlçe Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri tarafından ilçede bulunan ilk ve ortaokullardaki öğrencilere trafik kuralları hakkında eğitim verildi.

Kulu'da okullarda trafik kuralları anlatıldı, System.String[]

Kulu İlçe Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri tarafından ilçede bulunan ilk ve ortaokullardaki öğrencilere trafik kuralları hakkında eğitim verildi.


Kulu İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Kulu Gençlik Merkezinde öğretmenler veliler ve öğrencilere trafik kuralları eğitimi düzenlendi. İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliğinde görevli Komiser Yardımcısı Emre Yıldırım ve polis memuru Gökhan Oruç tarafından verilen eğitim sinevizyon eşliğinde gerçekleştirildi. Eğitimde, trafik işaret ve levhaları, yaya güvenliği, araçta güvenli yolculuk, ışıklı işaretler, güvenli oyun alanları, güvenli bisiklet kullanımı, emniyet kemeri ve çocuk koruma sistemleri, yaya geçidi, üst ve alt geçit kullanımı konuları anlatıldı. - KONYA

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 01:11 Kaynak: İHA
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