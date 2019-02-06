Kulu'da 'Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın' Uygulaması Başladı
56 dakika önce
Ülke genelinde uygulanmaya başlanan 'Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın' projesi kapsamında Konya'nın Kulu ilçesinde de çeşitli uygulamalar gerçekleştirildi.
Ülke genelinde uygulanmaya başlanan 'Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın' projesi kapsamında Konya'nın Kulu ilçesinde de çeşitli uygulamalar gerçekleştirildi.
Kulu İlçe Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri tarafından başlatılan ve Kaymakam Ali Edip Budan'ın da katıldığı "Öncelik Hayatın,Öncelik Yayanın" projesi kapsamında ilçe genelinde çeşitli güzergahlarda uygulamalar yapıldı. Kaymakam Budan ve trafik ekipleri tarafından ilk önce sürücüler durduruldu. Burada yapılan kısa sohbetlerin ardından sürücüler hayata geçirilen uygulama hakkında bilgilendirildi.
Ardından yayalar da karşıdan karşıya geçişlerde dikkatli olmaları, yollara ani inmemeleri ve tehlikeli geçişler yapmamaları konusunda uyarıldı. - KONYA
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Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 05:26 Kaynak: İHA
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