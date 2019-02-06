Son Dakika Haberleri: Kulu'da 'Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın' Uygulaması Başladı

Kulu'da 'Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın' Uygulaması Başladı

56 dakika önce

Ülke genelinde uygulanmaya başlanan 'Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın' projesi kapsamında Konya'nın Kulu ilçesinde de çeşitli uygulamalar gerçekleştirildi.

Kulu'da 'Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın' Uygulaması Başladı, System.String[]
Ülke genelinde uygulanmaya başlanan 'Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın' projesi kapsamında Konya'nın Kulu ilçesinde de çeşitli uygulamalar gerçekleştirildi.

Kulu İlçe Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri tarafından başlatılan ve Kaymakam Ali Edip Budan'ın da katıldığı "Öncelik Hayatın,Öncelik Yayanın" projesi kapsamında ilçe genelinde çeşitli güzergahlarda uygulamalar yapıldı. Kaymakam Budan ve trafik ekipleri tarafından ilk önce sürücüler durduruldu. Burada yapılan kısa sohbetlerin ardından sürücüler hayata geçirilen uygulama hakkında bilgilendirildi.

Ardından yayalar da karşıdan karşıya geçişlerde dikkatli olmaları, yollara ani inmemeleri ve tehlikeli geçişler yapmamaları konusunda uyarıldı. - KONYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 05:26 Kaynak: İHA

Ali Edip Budan, Konya, Kulu, 3. Sayfa
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