Kulu'da otomobil bariyerlere çarptı: 2 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kulu'da otomobil bariyerlere çarptı: 2 yaralı - Son Dakika

Kulu'da otomobil bariyerlere çarptı: 2 yaralı

6 saat önce

Konya'nın Kulu ilçesinde, otomobilin bariyerlere çarpması sonucu iki kişi yaralandı.

Kulu'da otomobil bariyerlere çarptı: 2 yaralı, System.String[]

Konya'nın Kulu ilçesinde, otomobilin bariyerlere çarpması sonucu iki kişi yaralandı.

Ankara'dan Konya istikametine seyir halinde olan Mehmet Taşkıran idaresindeki 06 AS 8489 plakalı otomobil, Kulu makasında, buzlanma nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak bariyerlere çarptı.

Kazada, otomobilde bulunan Selma Taşkıran (55) ve Salice Erçeçi (66) yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine, kaza yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulanslarla Kulu Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların, durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Taşkıran, Konya, Kulu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 07:20 Kaynak: AA
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