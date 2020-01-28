Kulu'da otomobil şarampole devrildi: 3 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kulu'da otomobil şarampole devrildi: 3 yaralı - Son Dakika

Kulu'da otomobil şarampole devrildi: 3 yaralı

6 saat önce

Konya'nın Kulu ilçesinde otomobilin takla atarak şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Kulu'da otomobil şarampole devrildi: 3 yaralı, System.String[]

Konya'nın Kulu ilçesinde otomobilin takla atarak şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kozanlı Mahallesi'nde Yakup Demirbilek (41) idaresindeki 34 JY 695 plakalı otomobil, yağış nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole takla atarak devrildi.


Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Yakup, Kemalettin (33) ve Hamit Demirbilek (25) ambulanslarla Kulu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, jandarma kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kozanlı, Konya, Kulu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 12:48 Kaynak: AA
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