Kulu'da otomobil takla attı: 1 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kulu'da otomobil takla attı: 1 yaralı - Son Dakika

Kulu'da otomobil takla attı: 1 yaralı

6 saat önce

Konya'nın Kulu ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 86 yaşındaki sürücü yaralandı.

Kulu'da otomobil takla attı: 1 yaralı, System.String[]

Konya'nın Kulu ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 86 yaşındaki sürücü yaralandı.


Kaza saat 12.30 sıralarında Beşkardeş Mahallesi yol kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bilal Ş. (86) idaresindeki 06 ABS 95 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı. Kazada otomobil sürücüsü Bilal Ş. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine yaralı sürücü, olay yerine sevk edilen ambulansla Kulu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. - KONYA

Konya, Kulu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 02:38 Kaynak: İHA
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