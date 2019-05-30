Kulu'da otomobil takla attı: 2 yaralı
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Konya'nın Kulu ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Konya
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 03:00 Kaynak: İHA
'nın Kulu
ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Kaza, saat 12.00 sıralarında Kulu Makas Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Adem Ş. (53) idaresindeki 16 NLY 24 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Takla atarak durabilen otomobildeki sürücü Adem S. ile araçta bulunan Mehmet Ö. (50) yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulansla Kulu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA
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