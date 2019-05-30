Son Dakika Haberleri: Kulu'da otomobil takla attı: 2 yaralı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Kulu'da otomobil takla attı: 2 yaralı

48 dakika önce

Konya'nın Kulu ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kulu'da otomobil takla attı: 2 yaralı, System.String[]
Konya'nın Kulu ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 12.00 sıralarında Kulu Makas Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Adem Ş. (53) idaresindeki 16 NLY 24 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Takla atarak durabilen otomobildeki sürücü Adem S. ile araçta bulunan Mehmet Ö. (50) yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulansla Kulu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 03:00 Kaynak: İHA
3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Polisin dur ihtarına uymayan şüpheliler ortalığı birbirine kattı 19 yaşındaki gencin feci sonu! Erkek çocuk evde yangın çıkardı! Apartman sakinleri dehşeti yaşadı Kahreden ölüm! Topladığı odunlar sonu oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.5.2019 15:48:10. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kulu'da otomobil takla attı: 2 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]