Kulu'da otomobil yangını - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kulu'da otomobil yangını - Son Dakika

Kulu'da otomobil yangını

6 saat önce

Konya'nın Kulu ilçesinde motor kısmında elektrik şasesinden dolayı yangın çıkan otomobil kullanılmaz hale geldi.

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Konya'nın Kulu ilçesinde motor kısmında elektrik şasesinden dolayı yangın çıkan otomobil kullanılmaz hale geldi.


Yangın, otomobil Kırkahvesi kavşağında trafik ışıklarında beklediği sırada çıktı. Edinilen bilgiye göre, trafik ışıklarında duran T.K'ye ait olan 42 ACB 403 plakalı LPG'li otomobilin motor kısmında dumanlar çıkmaya başladı. Bunun üzerine sürücü ve vatandaşlar kaputu açarak su ve yangın söndürme tüpleri ile söndürmeye çalıştı. İtfaiye ekipleri de kısa sürede gelerek yangına müdahale etti ve soğutma çalışması yaptı. Yangın söndürülürken, otomobil kullanılamaz hale geldi. Yangının motor kısmında meydana gelen elektrik şasesinden kaynaklandığı belirtildi. - KONYA

Konya, Kulu, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 11:35 Kaynak: İHA
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