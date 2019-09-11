Kulu'da otomobil yayaya çarptı

Konya'nın Kulu ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen bir kişi, otomobilin çarpması sonucu yaralandı.



Kaza, Kulu Camikebir Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir iş hanından çıkan Metin K.'ya yolun karşısına geçmek istediği sırada Burak Ö. idaresindeki 06 HB 8814 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen Metin K. yaralandı. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine ambulans ve sağlık görevlileri sevk edildi. Yapılan ilk müdahalenin ardından ayağında kırık olduğu belirlenen Metin K., ambulansla Kulu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Otomobil sürücüsü Burak Ö. de polisler tarafından ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.



Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA