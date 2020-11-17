Kulu'da park halindeki otomobil yandı - Son Dakika

Konya'nın Kulu ilçesinde park halindeki otomobil, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.
Kemaliye Mahallesi'nde park halindeki Mustafa Özdemir'e ait 81 EM 050 plakalı otomobilde, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Aracının yandığını fark eden ve söndürmeye çalışan Özdemir, başarılı olamayınca itfaiye ekiplerine haber verdi.
Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, LPG tankı da patlayan otomobildeki yangını kontrol altına alarak söndürdü.
Otomobil tamamen kullanılamaz hale gelirken, Mustafa Özdemir aracının kundaklama sonucu yandığını iddia etti.
Polisin soruşturması sürüyor.
- Kaynak: AA
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