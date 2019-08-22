Son Dakika Haberleri: Kulu'da plakasız, ruhsatsız ve belgesiz motosikletler toplanıyor
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Kulu'da plakasız, ruhsatsız ve belgesiz motosikletler toplanıyor

2 saat önce

Konya'nın Kulu İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Amirliği ekipleri tarafından plakasız, ruhsatsız, evrak ve belge eksikleri bulunan motosikletler toplanıyor.

Kulu'da plakasız, ruhsatsız ve belgesiz motosikletler toplanıyor, System.String[]

Konya'nın Kulu İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Amirliği ekipleri tarafından plakasız, ruhsatsız, evrak ve belge eksikleri bulunan motosikletler toplanıyor.


Kulu merkezde, İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Amirliği ekipleri tarafından başta trafiği tehlikeye sokan sürücülerin kullandıkları motosikletler olmak üzere cadde ve sokaklara park edilmiş plakasız, ruhsatsız, sürücü belgesi olmayan, çalıntı, şasi numaraları tutmayan, harç ve vergileri ödenmemiş olan motosikletler bulundukları yerlerde oto yükleyici yardımı ile toplanıyor. Uygulamanın başlamasından itibaren 10 adet motosikletin toplandığı öğrenildi. Motosiklet sahiplerinin motorlarını, başta plakları olmak üzere bütün eksikliklerini gidermesinin ardından teslim alabileceği belirtildi. - KONYA

Emniyet Müdürlüğü, Konya, Kulu, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 11:25 Kaynak: İHA
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