Kulu'da polis hırsızlık zanlısını yakaladı - Son Dakika
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Kulu'da polis hırsızlık zanlısını yakaladı

6 saat önce

Konya'nın Kulu ilçesinde polis ekipleri küçükbaş hayvan hırsızlığı yapan 1 kişiyi yakaladı.

Kulu'da polis hırsızlık zanlısını yakaladı, System.String[]

Konya'nın Kulu ilçesinde polis ekipleri küçükbaş hayvan hırsızlığı yapan 1 kişiyi yakaladı.

Alınan bilgiye göre Karşıyaka Mahallesi'nde Sabri Gümüş'e ait ağıldan 8 adet koyunun çalındığı ihbarı üzerine Kulu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Ekiplerin yaptıkları aramalar sonucunda belirlenen hırsızlık zanlısının Kemaliye Mahallesi'nde olduğu tespit edildi.

Polisin aracına dur ihtarında bulunan zanlı uyarıya uymayarak otomobiliyle kaçtı.

Havaya uyarı atışı yapan polis ekipleri yaşanan kovalamacada otomobilin duvara çarparak durmasıyla zanlı Mevlüt Ş.'yi gözaltına aldı.

Emniyette ifadesi alınan zanlı adliyeye sevk edildi.


Yapılan aramalarda bulunan 8 adet koyun sahibine teslim edilirken suçunu itiraf eden Mevlüt Ş. çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Konya, Polis, Kulu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 10:24 Kaynak: AA
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