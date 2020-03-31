Kulu'da polisler ateş ölçümü yaptı, uyarılarda bulundu - Son Dakika

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Kulu'da polisler ateş ölçümü yaptı, uyarılarda bulundu
6 saat önce
Konya'nın Kulu ilçesinde polis ekipleri tarafından karayollarında denetimler gerçekleştirilirken, korona virüs tedbirleri kapsamında bilgilendirme ve ateş ölçümü yapıldı.
Konya'nın Kulu ilçesinde polis ekipleri tarafından karayollarında denetimler gerçekleştirilirken, korona virüs tedbirleri kapsamında bilgilendirme ve ateş ölçümü yapıldı.
Kulu İlçe Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri, Konya Ankara Karayolu güzergahında denetimlerine devam ediyor. Karayolunda uygulama yapan polis ekipleri, durdurulan araçlardaki vatandaşları korona virüsle ilgili bilgilendirerek, ateş ölçümü yaptı. Yolculuk yapanlara uyarılarda bulunan trafik polisleri, gereksiz yere yolculuk yapmayıp hem kendi ve hem de toplum sağlığını zora sokmamak ve sağlığımız için "Evde kal" çağrısını hatırlattı. - KONYA
Haber Yayın Tarihi: 31.03.2020 12:14 Kaynak: İHA
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