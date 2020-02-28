Kulu'da Regaip Kandili coşkuyla idrak edildi - Son Dakika
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Kulu'da Regaip Kandili coşkuyla idrak edildi

6 saat önce

Konya'nın Kulu ilçesinde mübarek Regaip Kandilinde, vatandaşlar camileri doldurdu.

Kulu'da Regaip Kandili coşkuyla idrak edildi, System.String[]

Konya'nın Kulu ilçesinde mübarek Regaip Kandilinde, vatandaşlar camileri doldurdu.


Kulu ilçesinde 3 ayların başlangıcı olan mübarek Regaip Kandilinde vatandaşlar camilere akın etti. Kulu Merkez Camisinde akşam namazını müteakip din görevlileri tarafından Kur'an'ı Kerim tilaveti, ilahiler ve hatimler okundu.


Kulu Müftüsü Muhsin Yıldız, özellikle gençlere yönelik İslam konularına ağırlık verilmesi, İslam dininin iyi anlatılması gerektiğini söyledi. Yıldız, Başta üç ayların başlangıcı olan Regaip Kandili olmak üzere, Şaban ve Ramazan aylarının önemini de anlattı. Verilen vaaz sonrasında eller semaya açılarak dualar edildi. Yatsı namazını da kıldıran Müftü Yıldız, cami cemaatinin kandilini tebrik etti. - KONYA

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Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 02:53 Kaynak: İHA
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