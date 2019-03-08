Son Dakika Haberleri: Kulu'da Regaip Kandili'nde Vatandaşlar Camilere Akın Etti

Kulu'da Regaip Kandili'nde Vatandaşlar Camilere Akın Etti

1 saat önce

Konya'nın Kulu ilçesinde Regaip Kandili'nde vatandaşlar camileri doldurdu.

Kulu'da Regaip Kandili'nde Vatandaşlar Camilere Akın Etti, System.String[]
Konya'nın Kulu ilçesinde Regaip Kandili'nde vatandaşlar camileri doldurdu.

Regaip Kandili dolayısıyla Kulu'da başta Merkez Camisi olmak üzere diğer mahallelerdeki camiler cemaatle dolup taştı. Merkez Camisinde yatsı namazı öncesi İlçe Müftüsü İbrahim Kacaroğlu vaaz verdi. Kacaroğlu, bu mübarek gecenin günahların affı için iyi değerlendirilmesi, bolca namaz kılınarak dualar edilmesi gerektiğine değindi. Vatandaşlar tarafından camileri dolduran cemaate lokum, çikolata ve şeker ile gül suyu ikramında bulunuldu. - KONYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 12:17 Kaynak: İHA

Konya, Kulu, Regaib Kandili, Güncel
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