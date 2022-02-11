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Kulu'da şampiyon takımın sporcuları Belediye Başkanı Ünver'i ziyaret etti - Son Dakika

Kulu'da şampiyon takımın sporcuları Belediye Başkanı Ünver'i ziyaret etti

11.02.2022 14:20
Kulu'da şampiyon takımın sporcuları Belediye Başkanı Ünver'i ziyaret etti

Türkiye İşitme Engelliler Güreş Şampiyonası'nda birinci olan Kulu Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü takımı, Belediye Başkanı Murat Ünver ile görüştü.

Türkiye İşitme Engelliler Güreş Şampiyonası'nda birinci olan Kulu Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü takımı, Belediye Başkanı Murat Ünver ile görüştü.

Edirne'de şampiyon olan takımın sporcuları, Kulu Belediye Başkanı Murat Ünver'i makamında ziyaret etti.

Ünver, yaptığı açıklamada, "Takımımız kupayı bize kazandırmışlardır, inşallah hedefimiz Brezilya. Gençlerimizin geleceklerinin çok parlak olduğunu düşünüyorum. Spora verdiğimiz önemin ispatı olarak kupayı hak ettik diye düşünüyorum. Gençlerimize teşekkür ediyorum."ifadesini kullandı.

Konuşmanın ardından Ünver, sporculara çeşitli hediyeler verdi.

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Murat Ünver, Şampiyon, Türkiye, Güreş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kulu'da şampiyon takımın sporcuları Belediye Başkanı Ünver'i ziyaret etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kulu'da şampiyon takımın sporcuları Belediye Başkanı Ünver'i ziyaret etti - Son Dakika
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