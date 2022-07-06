Alınan bilgiye göre, Kulu ilçesi Sanayi sitesinde Cengiz Sezgen'e ait olduğu öğrenilen hurda deposunun bulunduğu iş yerinin bahçesindeki hurdalarda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi | Kulu'da sanayi sitesinde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

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