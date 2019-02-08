Kulu'da Servis Araçlarına Denetleme

Konya'nın Kulu ilçesinde çevre mahallelerden ilçe merkezindeki okullara öğrenci taşıyan özel servis araçları denetlendi.

Konya'nın Kulu ilçesinde çevre mahallelerden ilçe merkezindeki okullara öğrenci taşıyan özel servis araçları denetlendi.



Edinilen bilgiye göre, Kulu ilçesinde çevre mahallelerden Kulu merkezdeki okullara öğrenci taşıyan özel servislere denetleme gerçekleştirildi. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ve Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Serdar Sarıçoba'ın da katıldığı uygulamada, servis araçlarında bulunması zorunlu olan okul taşıtı levhası, özel izin belgeleri, rehber personeller, dur işaret levhası, yangın söndürme tüpleri ve emniyet kemerleri kontrol edildi.



Yapılan denetimlerde bir servis aracı sürücüsüne araçta bulunan eksiklerden dolayı idari para cezası kesildi. - KONYA

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Vücudunun Üst Tarafı Olmayan Erkek Cesedi Kıyıya Vurdu

Gözü Dönmüş Kardeş, Ablasının 80 Bin Liralık Altınını Çaldı

"Damsız Girilmez" Sözlerine Sinirlenen Müşteri, Güvenlik Görevlisini Vurdu

Sinirlerine Hakim Olamayan Öğretmen, Kız Öğrencisine Şiddet Uyguladı