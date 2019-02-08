Son Dakika Haberleri: Kulu'da Servis Araçlarına Denetleme

Kulu'da Servis Araçlarına Denetleme

1 saat önce

Konya'nın Kulu ilçesinde çevre mahallelerden ilçe merkezindeki okullara öğrenci taşıyan özel servis araçları denetlendi.

Kulu'da Servis Araçlarına Denetleme, System.String[]
Konya'nın Kulu ilçesinde çevre mahallelerden ilçe merkezindeki okullara öğrenci taşıyan özel servis araçları denetlendi.

Edinilen bilgiye göre, Kulu ilçesinde çevre mahallelerden Kulu merkezdeki okullara öğrenci taşıyan özel servislere denetleme gerçekleştirildi. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ve Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Serdar Sarıçoba'ın da katıldığı uygulamada, servis araçlarında bulunması zorunlu olan okul taşıtı levhası, özel izin belgeleri, rehber personeller, dur işaret levhası, yangın söndürme tüpleri ve emniyet kemerleri kontrol edildi.

Yapılan denetimlerde bir servis aracı sürücüsüne araçta bulunan eksiklerden dolayı idari para cezası kesildi. - KONYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 12:04 Kaynak: İHA

Konya, Kulu, 3. Sayfa
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