Kulu'da seyir halindeki kamyonetin kasasında yangın çıktı - Son Dakika
Üye Girişi

Kulu'da seyir halindeki kamyonetin kasasında yangın çıktı

18.03.2022 19:09
Kulu'da seyir halindeki kamyonetin kasasında yangın çıktı

Konya'nın Kulu ilçesinde seyir halindeki kamyonetin kasasındaki plastik borular alev aldı.

Konya'nın Kulu ilçesinde seyir halindeki kamyonetin kasasındaki plastik borular alev aldı. Alev topuna dönen kamyonete müdahale eden itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Edinilen bilgiye göre sürücü Ümit Hızlı, 68 AAU 622 plakalı kamyonet ile seyir halindeyken Konya- Ankara kara yolu Kulu makası yakınlarında plastik boruların bulunduğu kasasında, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Sürücü, dumanları fark edince kamyoneti yol kenarına park edip, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine Konya Büyükşehir Belediyesi Kulu itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi.

Alev topuna dönen kamyonete müdahale eden ekipler, yangını, araç kabinine sıçramadan tamamen söndürdü.

Yangın nedeniyle araçta maddi hasar meydana gelirken, Ankara-Konya kara yolunda da trafik yoğunluğu yaşandı.

YORUMLAR
500
Tencere alev alınca mutfak yandı; yemek yapan kadın hastanelik oldu Tencere alev alınca mutfak yandı; yemek yapan kadın hastanelik oldu Ankara'da para nakil aracı, alev alev yandı Ankara'da para nakil aracı, alev alev yandı

Alarko Eğitim Kültür Vakfı, İtfaiye, Yangın, Konya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kulu'da seyir halindeki kamyonetin kasasında yangın çıktı - Son Dakika


Son Dakika
19:08 Kuntz, genç yeteneklere şans verdi! A Milli Takım'ın Portekiz maçı kadrosu netleşti
19:02 İşin aslı başkaymış! Şiddet gören uzman çavuşmuş
18:59 İtalya Milli Takımı'nın aday kadrosunda sürpriz isimler yer aldı! Adana Demirspor'un oyuncusu Balotelli ise kadroda yok
18:53 İstanbul Valisi yarın için uyardı: Lütfen, zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmayalım
18:34 1915 Çanakkale Köprüsü açılışında Cumhurbaşkanı Erdoğan, ücrete "Pahalı mı?" diye sordu, kabalık aynı yanıtı verdi
18:30 Merih Demiral haftanın oyuncusu seçildi! Barcelonalı Pedri bile gerisinde kaldı
18:03 Kocasına sinirlenip bebeğine şırınga ile çamaşır suyu içiren anne mahkeme tarafından tutuklandı
17:48 1915 Çanakkale Köprüsü açıldı! Köprü orta açıklığı itibarıyla dünyanın en uzun köprüsü unvanına sahip oldu
17:30 İbrenin Şenol Güneş'e dönmesi Beşiktaş yönetimini karıştırdı! İstifaya hazırlanıyorlar
17:20 İki liderin diyaloğu dikkat çekti! Güney Kore Başbakanı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın el işareti ile kürsüye çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2022 19:15:29. #1.11#
SON DAKİKA: Kulu'da seyir halindeki kamyonetin kasasında yangın çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement