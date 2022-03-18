Kulu'da seyir halindeki kamyonetin kasasında yangın çıktı - Son Dakika

Konya'nın Kulu ilçesinde seyir halindeki kamyonetin kasasındaki plastik borular alev aldı. Alev topuna dönen kamyonete müdahale eden itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Edinilen bilgiye göre sürücü Ümit Hızlı, 68 AAU 622 plakalı kamyonet ile seyir halindeyken Konya- Ankara kara yolu Kulu makası yakınlarında plastik boruların bulunduğu kasasında, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Sürücü, dumanları fark edince kamyoneti yol kenarına park edip, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine Konya Büyükşehir Belediyesi Kulu itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi.

Alev topuna dönen kamyonete müdahale eden ekipler, yangını, araç kabinine sıçramadan tamamen söndürdü.

Yangın nedeniyle araçta maddi hasar meydana gelirken, Ankara-Konya kara yolunda da trafik yoğunluğu yaşandı.