İlçe merkezine 24 kilometre uzaklıktaki Kozanlı Mahallesindeki Gökgöl kenarında seyir halinde olan Yasin Bircan idaresindeki 06 BHV 300 plakalı otomobil henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı.

Kaynak: AA

Hisarcık, Kozanlı, Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kulu'da seyir halindeki otomobil yandı - Son Dakika

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