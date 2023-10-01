Kulu'da şiddetli yağmur sele neden oldu - Son Dakika

Kulu'da şiddetli yağmur sele neden oldu

Kulu\'da şiddetli yağmur sele neden oldu
Son Güncelleme: 01.10.2023 20:44

Konya'nın Kulu ilçesinde ikindi saatlerinde başlayan sağanak sele neden oldu. Canımana Mahallesi'nde etkili olan yağmur sonucu ahır ve ağıllar zarar görürken bazı evlerin bahçeleri de suyla doldu. İtfaiye ekipleri suyu tahliye ederek boşalttı. İlçe Kaymakamı Ömer Faruk Canpolat incelemelerde bulundu.

Konya'nın Kulu ilçesinde ikindi saatlerinde başlayan sağanak sele neden oldu.

İlçeye bağlı Ankara'ya sınır Canımana Mahallesi'nde giderek şiddetini artıran yağmur sele neden oldu.

Mahalle içinden geçen derenin taşması sonucu etrafda bulunan ahır ve ağıllar zarar görürken bazı evlerin bahçeleri de suyla doldu.

Herhangi bir can kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığı taşkında itfaiye ekipleri suyu tahliye ederek boşalttı.

Yaşanan sel sonrası İlçe Kaymakamı Ömer Faruk Canpolat mahallede incelemelerde bulundu.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Kulu'da şiddetli yağmur sele neden oldu - Son Dakika
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