Kulu'da sokak hayvanları için barınak - Son Dakika

Konya'nın Kulu ilçesinde, kış şartlarından olumsuz etkilenen sokak hayvanları için seyyar barınaklar yapıldı.



Olumsuz kış şartlarında sokak hayvanları için alınan önlemler çerçevesinde sokak köpekleri ile kediler için barınaklar yapan Kulu Belediyesi, ahşaptan yapılan kulübeler ile çift katlı kedi barınaklarını ilçede belirlenecek yerlere yerleştirecek. Barınaklarda hayvanların yiyecek ihtiyaçları ise görevliler tarafından lokantalar, kasaplar, fırınlar ve vatandaşların çöp konteynerlerinin yanına bıraktıkları yemek artıkları toplanarak temin edilecek. Günün belirli saatlerinde toplanan yiyecekler, kulübelerin yanına bırakılarak hayvanların barınaklara alışması sağlanacak. Kulu'da 10 adet köpek evi ve barınağı ile 5 adet çift katlı kedi evi ve barınağı yapılacağı bildirildi. - KONYA