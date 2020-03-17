Kulu'da tipi ulaşımı zorlaştırıyor - Son Dakika

Kulu'da tipi ulaşımı zorlaştırıyor
6 saat önce
Konya'nın Kulu ilçesinde kar yağışı ve tipi nedeniyle bazı yollarda araçlar mahsur kaldı.
Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 02:12 Kaynak: AA
Konya'nın Kulu ilçesinde kar yağışı ve tipi nedeniyle bazı yollarda araçlar mahsur kaldı.
Karacadağ eteklerinde bulunan mahallelerde kar yağışı, tipi ve buzlanma nedeniyle çok sayıda araç yollarda kaldı.
Kapanan yollarda mahsur kalan araçlar belediye ekiplerinin iş makinalarının yardımıyla kurtarıldı.
Jandarma ekipleri de yollarda sürücülere zincir takmaları konusunda uyarılarda bulunuyor.
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