Kulu'da trafik ışıklarında dilenenler canlarını tehlikeye atıyor - Son Dakika
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Kulu'da trafik ışıklarında dilenenler canlarını tehlikeye atıyor

19.04.2022 12:56
Kulu'da trafik ışıklarında dilenenler canlarını tehlikeye atıyor

Konya'nın Kulu ilçesinde trafik ışıklarında sürücülerden para dilenen şahıs, hem trafiği hem de canlarını tehlikeye düşürüyor.

Konya'nın Kulu ilçesinde trafik ışıklarında sürücülerden para dilenen şahıs, hem trafiği hem de canlarını tehlikeye düşürüyor.

Kulu Otogar Kavşağında trafik ışıklarında duran araçlardan para dilenen bir şahıs hem kendi canını hem de trafiği tehlikeye soktu. 40-45 yaşlarında olduğu tahmin edilen kadın dilenciye bazı sürücüler para verirken bazı sürücülerde kornaya basarak tepki gösteriyor. Sürücüler, trafiği tehlikeye sokamaması ve kenara çekilmesi hususunda uyardığı dilenciye, oradan geçen yayalar de kazaya sebebiyet verebileceğinden dolayı uyarılarda bulundu. - KONYA

Kulu'da trafik ışıklarında dilenenler canlarını tehlikeye atıyor
Kulu'da trafik ışıklarında dilenenler canlarını tehlikeye atıyor
Kulu'da trafik ışıklarında dilenenler canlarını tehlikeye atıyor

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Konya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kulu'da trafik ışıklarında dilenenler canlarını tehlikeye atıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kulu'da trafik ışıklarında dilenenler canlarını tehlikeye atıyor - Son Dakika
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