Son Dakika Haberleri: Kulu'da trafik kazası: 1 yaralı
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Kulu'da trafik kazası: 1 yaralı

31 dakika önce

Konya'nın Kulu ilçesinde devrilen kamyonetin sürücüsü yaralandı.

Kulu'da trafik kazası: 1 yaralı, System.String[]

Konya'nın Kulu ilçesinde devrilen kamyonetin sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre kaza, Konya- Ankara karayolu Ömeranlı Mahallesi yakınlarında meydana geldi.

Mustafa Taşçı (45) yönetimindeki 42 GC 138 plakalı kereste yüklü kamyonet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun orta refüjüne çarparak devrildi.


Yoldan geçen vatandaşların ihbarı üzerine sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi.

Kazada, araç sürücüsü Taşçı (45) yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kulu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.


Kaza nedeniyle kontrollü geçiş sağlanan Konya-Ankara karayolu kamyonetin kaldırılmasının ardından tekrar normal akışına döndü.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Ankara, Konya, Kulu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 04:54 Kaynak: AA
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