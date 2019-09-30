Kulu'da trafik kazası: 1 yaralı
26 dakika önce
Konya'nın Kulu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 10:32 Kaynak: AA
Konya'nın Kulu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
İlhan Erdoğan(40) yönetimindeki 42 M 5000 plakalı otomobil ile Akif Arslan (26) idaresindeki 42 M 3943 plakalı motosiklet, Ankara Caddesi Otogar kavşağında çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Arslan, yaralandı.
Yaralı Kulu Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
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