Son Dakika Haberleri: Kulu'da trafik kazası: 4 yaralı
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Kulu'da trafik kazası: 4 yaralı

1 saat önce

Konya'nın Kulu ilçesinde meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Kulu'da trafik kazası: 4 yaralı, System.String[]
Konya'nın Kulu ilçesinde meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Konya - Ankara Karayolu Zincirlikuyu Mahallesi kavşağında Fatih Tertop (31) idaresindeki 78 BH 168 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
Kazada otomobil sürücüsü ile araçta bulunan Şefika Tertop (54), Ahmet Tertop (59) ve Özbekistan uyruklu Madinakhon Olımova yaralandı. Yaralılar Kulu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 12:54 Kaynak: AA
Ankara, Konya, Kulu, Güncel
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