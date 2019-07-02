Kulu'da trafik kazası: 4 yaralı
1 saat önce
Konya'nın Kulu ilçesinde meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.
Konya
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 12:54 Kaynak: AA
'nın Kulu
ilçesinde meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Konya - Ankara
Karayolu Zincirlikuyu
Mahallesi kavşağında Fatih
Tertop (31) idaresindeki 78 BH 168 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
Kazada otomobil sürücüsü ile araçta bulunan Şefika Tertop (54), Ahmet Tertop (59) ve Özbekistan
uyruklu Madinakhon Olımova yaralandı. Yaralılar Kulu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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