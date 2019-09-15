Son Dakika Haberleri: Kulu'da traktör devrildi: 1 yaralı
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Kulu'da traktör devrildi: 1 yaralı

28 dakika önce

Konya'nın Kulu ilçesinde traktörün devrilmesi sonucunda meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kulu'da traktör devrildi: 1 yaralı, System.String[]

Konya'nın Kulu ilçesinde traktörün devrilmesi sonucunda meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.


Kaza, Kulu ilçesi Ağılbaşı Mahallesi ile Yaraşlı Mahallesi arasında meydana geldi. Edinilen bilgiye, Yaraşlı Mahallesine doğru giden S.D. (60) idaresindeki plakası alınamayan traktör, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada traktör sürücüsü S.D. hafif şekilde yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralı S.D., ambulansla Kulu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan sürücü S.D.'nin tedavisinin ardından taburcu edildiği öğrenildi. - KONYA

Konya, Kulu, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 11:16 Kaynak: İHA
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