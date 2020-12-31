Kulu'da "Türkiye Huzur, Güven Uygulaması" kapsamında denetimler yapıldı - Son Dakika

Konya'nın Kulu ilçesinde, İçişleri Bakanlığının "Türkiye Huzur, Güven Uygulaması" konulu genelgesi kapsamında denetimler yapıldı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri ile asayiş ve trafik denetimleri, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirildi.

İlçede 20 personelin katıldığı 5 ekip ile yapılan uygulamada, 244 kişi ve 35 iş yeri ile Ankara-Konya kara yolu kontrol noktasında 94 araç denetlendi. Uygulama sonucunda 3 araç sürücüsüne 708 lira ceza kesilirken, aranan 1 şüpheli yakalanarak adli işlem başlatıldı.

İlçenin en işlek caddesi olan Atatürk Caddesi'ndeki uygulamada ise vatandaşlar maske ve sosyal mesafe konusunda uyarıldı.