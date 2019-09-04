Kulu'da uygunsuz motosikletler toplanıyor

Kulu İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Amirliği ekipleri, plakasız, ruhsatsız, evrak ve belge eksikleri bulunan motosikletlere yönelik uygulama gerçekleştirdi.
İlçe merkezinde, Trafik ekipleri tarafından yapılan uygulamada plakasız, ruhsatsız, sürücü belgesi olmayan, sigortasız, muayenesi bulunmayan motosikletler toplanarak trafikten men edildi.
Yapılan uygulamanın devam edeceği öğrenilirken, 3 günde 38 motosiklet toplanarak trafikten men edildi. Motosiklet sahiplerinin motorlarını, bütün eksikliklerini gidermesinin ardından teslim alabileceği belirtildi.