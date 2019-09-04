Son Dakika Haberleri: Kulu'da uygunsuz motosikletler toplanıyor
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Kulu'da uygunsuz motosikletler toplanıyor

3 saat önce

Kulu İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Amirliği ekipleri, plakasız, ruhsatsız, evrak ve belge eksikleri bulunan motosikletlere yönelik uygulama gerçekleştirdi.

Kulu'da uygunsuz motosikletler toplanıyor, System.String[]

Kulu İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Amirliği ekipleri, plakasız, ruhsatsız, evrak ve belge eksikleri bulunan motosikletlere yönelik uygulama gerçekleştirdi.

İlçe merkezinde, Trafik ekipleri tarafından yapılan uygulamada plakasız, ruhsatsız, sürücü belgesi olmayan, sigortasız, muayenesi bulunmayan motosikletler toplanarak trafikten men edildi.

Yapılan uygulamanın devam edeceği öğrenilirken, 3 günde 38 motosiklet toplanarak trafikten men edildi. Motosiklet sahiplerinin motorlarını, bütün eksikliklerini gidermesinin ardından teslim alabileceği belirtildi.

Emniyet Müdürlüğü, Motosiklet, Kulu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 04:06 Kaynak: AA
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