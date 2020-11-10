Kulu'da veresiye defterini satın alan hayırseverler borçluları sevindirdi - Son Dakika

Konya'nın Kulu ilçesinde kimliğinin açıklanmasını istemeyen bir hayırsever, mahalle bakkalının alacak defterini satın aldı.

İlçeye 37 kilometre uzaklıktaki Şerefli Mahallesinde Murat Yüksel'e ait mahalle bakkalına gelen bir hayırsever, veresiye defterini satın almak istediğini belirtti.

Bakkal sahibi Yüksel, veresiye defterini 5 bin liraya hayırsever vatandaşa sattı.

Hayırseverin bu davranışı sonrasında bakkal sahibi Yüksel, mahalleliyi arayarak bilgilendirdi.

Şerefli Mahallesinin tek bakkalı olan Yüksel, "Veresiye defterinin olup olmadığını sordu. Tanımadığım hayırsever vatandaş 5 bin lira vererek çok sayıda mahallelinin borcunu ödedi. Ben de borcu olan kişilere söyledim, çok sevindiler. 'Allah razı olsun' diye duacı oldular." diye konuştu.