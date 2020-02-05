Kulu'da yangın - Son Dakika

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Kulu'da yangın

6 saat önce

Konya'nın Kulu ilçesinde çıkan yangında yanan müstakil ev kullanılamaz hale geldi.

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Konya'nın Kulu ilçesinde çıkan yangında yanan müstakil ev kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, Kemaliye Mahallesi İsmail Efendi Caddesi'nde bulunan Çetin Yıldız'ın yaşadığı müstakil evde, henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı.

Yangının çıktığını fark eden aile, hızla çocuklarını da alarak dışarıya çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve Konya Büyükşehir Belediyesi Kulu itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen ekipler, yangını yaklaşık 3 saatlik bir çalışma sonrasında kontrol altına alarak söndürdü.

Yangın sonrası yanan ev kullanılamaz hale geldi.

Çetin Yıldız, Konya, Kulu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 10:10 Kaynak: AA
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