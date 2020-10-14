Kulu'da yangın itfaiye tarafından söndürüldü - Son Dakika

Kulu'da yangın itfaiye tarafından söndürüldü
14.10.2020 12:33
Konya'nın Kulu ilçesinde, bir evin bitişiğindeki mutfak olarak kullanılan tandır damında çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü.
Konya'nın Kulu ilçesinde, bir evin bitişiğindeki mutfak olarak kullanılan tandır damında çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü.
Yangın, Karapınar Mahallesinde Necmi Alp'e ait evin bitişiğinde bulunan mutfak olarak kullanılan tandır damında saat 21.00 sıralarında çıktı. Edinilen bilgiye göre, yanık kokusu ve komşuların haber vermesi üzerine dışarıya çıkan aile, çatının yandığını gördü. Yangın itfaiyeye bildirilirken, aile ve komşular söndürmeye çalıştı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yangında mutfak eşyaları, diğer malzemeler ve çatı zarar gördü. - KONYA
Son Dakika Türkiye'nin eğittiği General Haşimov'u katleden Ermeni komutan Ruben Sanamyan öldürüldü 12,5 yıl hapis cezasına çarptırılan Kadir Şeker'in son sözü "Üzgünüm" oldu Kurumsal hatları kullanarak, yabancı uyrukları şahısları 3 milyon TL dolandıran çete çökertildi Avukat koca, karısının kendisini terk edip cinci hocaya kaçmasına isyan etti: Anormal münasebeti acı ile görmekteyim Koronaya yakalanan Ronaldo, karantina sürecini güneşlenerek geçiriyor Neymar, Brezilya Milli Takımı'nın 2. en skorer futbolcusu oldu Lüks aracıyla görüntülenen Murat Ceylan'ın talihsiz bagaj kazası Malını mülkünü 3 oğluna veren baba şimdi zor durumda: Kirasını alıp, bana bakmıyorlar