Son Dakika Haberleri: Kulu'da Yaralı "Boynuzlu Baykuş" Bulundu

Kulu'da Yaralı "Boynuzlu Baykuş" Bulundu

34 dakika önce

Konya'nın Kulu ilçesinde nesli tehdit altında olan yaralı "boynuzlu baykuş" bulundu.

Kulu'da Yaralı
Konya'nın Kulu ilçesinde nesli tehdit altında olan yaralı "boynuzlu baykuş" bulundu.

Musa Erdoğan, Karşıyaka Mahallesinde muhtarlık seçim çalışmaları sırasında yol kenarında yaralı bir baykuş olduğunu fark etti. Erdoğan, yaralı baykuşu kutuya koyarak, Kulu Belediyesi Tarım Müdürü Ramazan Karakaya'ya götürdü.

Baykuşun nesli tükenmekte olan "boynuzlu baykuş" olduğunu gören Karakaya, kuşu tedavi ve bakım süreci için birim bünyesindeki veterinere teslim etti.

Yaralı kuş hakkında Karakaya'dan bilgi alan Kulu Belediye Başkanı Ahmet Yıldız, "Baykuşu getiren vatandaşımıza ilgisinden dolayı teşekkür ediyorum. Bölgemizde böyle nesli tükenmekte olan bir kuşun korunması önemli. Tedavisi kısa sürede yapılacak." dedi.

Henüz yavru olduğu öğrenilen baykuşun, belediye ekipleri tarafından Konya Doğa Koruma ve Milli Parklar 8. Bölge Müdürlüğüne teslim edileceği belirtildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 12:24 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yeni Zelanda'daki Katliamda Caminin İçinde Olan Görgü Tanıkları Dehşet Anlarını Anlattı İngiltere,Yeni Zelanda'daki Saldırı Sonrası Önlemlerini Artırdı: Polis, Camilerin Çevresinde Devriye Geziyor

Son Dakika! Bütçe Açığı Şubat Ayında 16,8 Milyar TL Oldu Yeni Zelanda Katliamcısı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Tehdit Etmiş
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.3.2019 12:58:27. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kulu'da Yaralı "Boynuzlu Baykuş" Bulundu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]