Kulu'da Yaralı "Boynuzlu Baykuş" Bulundu

Konya'nın Kulu ilçesinde nesli tehdit altında olan yaralı "boynuzlu baykuş" bulundu.

Konya'nın Kulu ilçesinde nesli tehdit altında olan yaralı "boynuzlu baykuş" bulundu.



Musa Erdoğan, Karşıyaka Mahallesinde muhtarlık seçim çalışmaları sırasında yol kenarında yaralı bir baykuş olduğunu fark etti. Erdoğan, yaralı baykuşu kutuya koyarak, Kulu Belediyesi Tarım Müdürü Ramazan Karakaya'ya götürdü.



Baykuşun nesli tükenmekte olan "boynuzlu baykuş" olduğunu gören Karakaya, kuşu tedavi ve bakım süreci için birim bünyesindeki veterinere teslim etti.



Yaralı kuş hakkında Karakaya'dan bilgi alan Kulu Belediye Başkanı Ahmet Yıldız, "Baykuşu getiren vatandaşımıza ilgisinden dolayı teşekkür ediyorum. Bölgemizde böyle nesli tükenmekte olan bir kuşun korunması önemli. Tedavisi kısa sürede yapılacak." dedi.



Henüz yavru olduğu öğrenilen baykuşun, belediye ekipleri tarafından Konya Doğa Koruma ve Milli Parklar 8. Bölge Müdürlüğüne teslim edileceği belirtildi.

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