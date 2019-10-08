Son Dakika Haberleri: Kulu'da yardım derneğinden 156 öğrenciye 200 bin liralık yardım kararı
Son Dakika Güncel Kulu'da yardım derneğinden 156 öğrenciye 200 bin liralık yardım kararı

Kulu'da yardım derneğinden 156 öğrenciye 200 bin liralık yardım kararı

46 dakika önce

Konya'nın Kulu ilçesinde, Kulu Eğitim Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, yardıma muhtaç 156 öğrenciye 200 bin liralık nakdi para yardımı yapma kararı aldı.

Kulu'da yardım derneğinden 156 öğrenciye 200 bin liralık yardım kararı, System.String[]

Konya'nın Kulu ilçesinde, Kulu Eğitim Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, yardıma muhtaç 156 öğrenciye 200 bin liralık nakdi para yardımı yapma kararı aldı.


Kulu Eğitim Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Dr. Murat Tütüncü, 2019-2020 eğitim ve öğretim yılı için yardıma muhtaç 156 öğrenciye nakdi para yardımı yapma kararı aldıklarını söyledi. Konuyla ilgili açıklama yapan dernek başkanı Dr. Murat Tütüncü, "Kululu gençlerimizin hayata hazırlanmalarına katkıda bulunmak, yalnız olmadıklarını hissettirmek, ortak kültürel etkinliklere yönelmelerini ve ortak projeler üretmelerini sağlamak, dernek etkinliklerinde bir araya gelerek yardımlaşma ve dayanışma duygularının gelişmesini sağlamak, eğitimlerinde maddi manevi destek sağlayarak eğitim yüklerinin azalmasını sağlayabilmek amacıyla derneğimizce karşılıksız eğitim yardımı verilmektedir. 2019-2020 eğitim-öğretim yılında; derneğimize eğitim yardımı için başvuran 156 öğrencimize toplamda 200 bin TL eğitim yardımı yapılması için karar alındı. Eğitim yardımı için bize destek sağlayan başta dernek üyelerimiz ve Avrupalı Kululular Eğitim Kültür Dayanışma ve Yardımlaşma Vakfı olmak üzere yurt içi ve yurt dışındaki


insanlarımıza teşekkür ederiz" dedi. - KONYA

Kululu, Konya, Kulu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 05:52 Kaynak: İHA
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