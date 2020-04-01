Kulu'da yaşlılara maaşları evlerine götürülüyor - Son Dakika

Konya'nın Kulu ilçesinde, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkmaları sınırlandırılan 65 yaş üstü ve kronik hastaların emekli maaşları evlerine getiriliyor.

Kulu Kaymakamlığı'nca oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu üyeleri din görevlileri ve okul müdürleri, 65 yaş ve üstü vatandaşların 112 Çağrı Merkezine bildirdikleri talepleri doğrultusunda emekli maaşlarının 2 bin liralık kısmını bankalardan teslim alarak verilen ev adresine götürerek tutanakla teslim ediliyor.

Kulu Kaymakamı Ali Edip Budan, Vefa Sosyal Destek Grubu çerçevesinde tüm kurumlar ile iş birliği içerisinde olduklarını belirterek, 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olan vatandaşlara dışarı çıkmamaları konusunda ilanlar verdirerek, uyarılarda bulunduklarını ifade etti.