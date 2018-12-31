Kulu'da Yemen İçin Yaklaşık 43 Bin Lira Toplandı
1 saat önce
Konya'nın Kulu ilçesinde "Yemen için yardım kampanyası" kapsamında yaklaşık 43 bin lira toplandı.
Konya
'nın Kulu
ilçesinde "Yemen
için yardım kampanyası" kapsamında yaklaşık 43 bin lira toplandı. Diyanet İşleri Başkanlığı
ve Türkiye
Diyanet Vakfı (TDV) tarafından başlatılan "Yemen için yardım kampanyası" kapsamında Kulu ilçesinde 83 cami ve TDV Kulu Şubesince 42 bin 913 bin 50 lira toplandı. Kulu İlçe Müftüsü İbrahim Kacaroğlu, makbuz karşılığında toplanan yardımların Türkiye Diyanet Vakfı Genel Merkezinin belirttiği hesaba aktarıldığını söyledi. Müftü Kacaroğlu, kampanya boyunca her zaman mazlumun yanında olan yardımlarını esirgemeyen vatandaşlara şükranlarını sundu. - KONYA
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Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 05:17 Kaynak: İHA
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